Инновационные технологии нужны и железной дороге

9 миллиардов рублей за 2006 год - таков экономический эффект от внедрения на Белорусской железной дороге разработок отечественный изобретателей. 23 марта об этом говорили в Академии Наук на совместном семинаре молодых ученых, представителей Белорусской ЖД и БРСМ. В таком составе участники собираются впервые. Главная цель мероприятия - обсудить возможности создания научно-технических групп для проведения совместных исследований в области электронной техники, информационного обеспечения, а так же в сфере безопасности движения поездов.