Инновационные технологии активно осваиваются аграриями республики

Новую теплицу в СПК "Рассвет" ждали. 7 гектаров парников здесь были и раньше, а вот производство получалось чересчур энергоёмким.

Наращивать мощности решили через внедрение новых технологий. Кредиты, собственные средства - общая стоимость трёх гектаров чудо-теплицы составила почти 23 миллиарда рублей. Дорого, но вложения того стоят.

Теплица позволила сократить потребление электричества на 600 тысяч киловатт. Это при том, что первые урожаи томатов на новых площадях превосходят все ожидания. В старой теплице 30 килограммов с квадратного метра - успех.

Новая теплица электронной начинкой напоминает космический корабль. Всё управление - вот из этой комнаты. Одного человека на диспетчерском пункте хватает, чтобы и температуру необходимую

поддерживать, и влажность, и за прочими параметрами следить. Кстати, производство уже дает прибыли. Так что окупить строительство в СПК "Рассвет" планируют всего за 8 лет.

