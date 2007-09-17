Прямой эфир

Инновационные технологии активно осваиваются аграриями республики

17 сентября 2007 17:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новую теплицу в СПК "Рассвет" ждали. 7 гектаров парников здесь были и раньше, а вот производство получалось чересчур энергоёмким.

Наращивать мощности решили через внедрение новых технологий. Кредиты, собственные средства - общая стоимость трёх гектаров чудо-теплицы составила почти 23 миллиарда рублей. Дорого, но вложения того стоят.

Теплица позволила сократить потребление электричества на 600 тысяч киловатт. Это при том, что первые урожаи томатов на новых площадях превосходят все ожидания. В старой теплице 30 килограммов с квадратного метра - успех.

Новая теплица электронной начинкой напоминает космический корабль. Всё управление - вот из этой комнаты. Одного человека на диспетчерском пункте хватает, чтобы и температуру необходимую
поддерживать, и влажность, и за прочими параметрами следить. Кстати, производство уже дает  прибыли. Так что окупить строительство в СПК "Рассвет" планируют всего за 8 лет.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
17 сентября 2007 17:32

Темпы уборки сахарной свёклы опережают темпы её переработки

17 сентября 2007 10:39

Беларусь и Сирия имеют большой потенциал развития экономических отношений

17 сентября 2007 08:09

Начинается подготовка к Всемирному дню стандартизации