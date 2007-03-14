Инновационные разработки - формула успеха

Беларусь представила Государственную программу инновационного развития на конференции в Женеве.В мероприятии приняли участие специалисты из 54 стран Европы. На международном форуме они представили свои инновационные разработки и методы их внедрения. Специалисты также подготовили план и определили условия совместной работы и сотрудничества. В ближайшее время начнет работать специальный портал, на котором страны-участницы разместят сведения о новых проектах.