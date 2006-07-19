Инновационное развитие - приоритет для Беларуси

Премьер-министр Сергей Сидорский встретился с вице-президентом Российской академии наук Жоресом Алферовым. В центре внимания - сотрудничество в научной сфере. Инновационное развитие - приоритет для республики. По словам Жореса Алферова парк высоких технологий позволит совместно реализовать интересные проекты.18 июля в Национальной академии наук была подписана концепция программы союзного государства в сфере полупроводниковых технологий. Ее завизировали вице-президент Российской академии наук Жорес Алферов и председатель президиума НАН Беларуси Михаил Мясникович.

Академик Алферов подложил и новые формы реализации будущих совместных проектов - виртуальные лаборатории, которые позволили бы объединить академическую, отраслевую науку и производство.