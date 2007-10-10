Инновации на службе у энергетиков

В Витебске прошла тестовый период и уже успешно работает автоматизированная система диспетчерского управления теплоснабжением города. В неё включены 4 городских теплоэлектроцентрали и 55 центральных тепловых пункта. На распределительных участках установлены специальные приборы. Все данные о давлении, температуре и объёме воды в сетях поступают на компьютеризированный диспетчерский пульт. Это позволяет в режиме реального времени контролировать подачу тепла и горячей воды.

Теперь при возникновении неполадок сокращается время на поиск аварийных участков. Благодаря централизованной системе их устраняют в максимально короткие сроки.

