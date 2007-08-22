Инновации на конкретных примерах

22 августа в Минской области журналистам продемонстрировали новые технологии и новые производства.

Это лишь первые примеры масштабной модернизации экономики. За 4 года планируется переоборудовать и построить более тысячи производств.

Копыльский маслосырзавод - еще недавно числился в середняках. Сегодня это одно из лучших предприятий отрасли. Благодаря техническому перевооружению рентабельность на предприятии выросла с 4 процентов до 12. За семь месяцев года прибыль составила более двух миллиардов рублей.

Стоимость новой линии по производству сыров более 2 миллионов евро. Вложенные средства в Копыле рассчитывают вернуть менее чем за четыре года. Более половины выпускаемой здесь продукции отправляется на экспорт. Это приносит заводу немалую прибыль.

Монтаж нового оборудования на предприятии завершили в феврале 2007 года. И уже сейчас вышли на проектную мощность - в месяц здесь выпускают 350 тонн твердых сыров. Причем на складе он не задерживается.

В следующем году на Копыльском маслосырзаводе приступят к реализации еще одного крупного проекта - линии по переработке сыворотки в сухое вещество. Для Беларуси это "ноу-хау" и обещает принести хорошую выгоду.

В Несвиже коммунальщики обладают завидной коммерческой жилкой. В конце девяностых в 2 километрах от города для нужд водопровода пробурили новую скважину. Качество воды оказалось отменным. И ее стали разливать в полиэтиленовые бутылки и продавать. Правда, в небольших объемах. В июне установили новую линию. С ее помощью увеличили не только объемы производства, но и доходы. Которые, как известно, лишними не бывают.

В следующем году коммунальщики рассчитывают увеличить производство питьевой воды более чем в четыре раза. И заработать на этом как минимум 260 миллионов рублей.

