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Информационное присутствие Беларуси в медиа-пространстве сопредельных стран не должно прекращаться ни на минуту

10 ноября 2006 09:02
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В дальнейшем эту работу необходимо усилить. Об этом заявил Александр Лукашенко.

9 ноября глава государства принял с докладом помощника Президента - начальника главного идеологического управления Администрации Президента Олега Пролесковского и председателя Национальной государственной телерадиокомпании Александра Зимовского. Александр Лукашенко дал ряд поручений руководителям телеканалов.

В Минске в штаб-квартире Исполкома Содружества телевизионщики СНГ обсудили проект Положения о Совете руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций СНГ. Предполагается, что этот орган  займётся изучением  правового регулирования деятельности телерадиокомпаний, охраны авторских и смежных прав, технической оснащенности и творческого процесса.

# Экономика

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