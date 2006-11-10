Информационное присутствие Беларуси в медиа-пространстве сопредельных стран не должно прекращаться ни на минуту

В дальнейшем эту работу необходимо усилить. Об этом заявил Александр Лукашенко.

9 ноября глава государства принял с докладом помощника Президента - начальника главного идеологического управления Администрации Президента Олега Пролесковского и председателя Национальной государственной телерадиокомпании Александра Зимовского. Александр Лукашенко дал ряд поручений руководителям телеканалов.

В Минске в штаб-квартире Исполкома Содружества телевизионщики СНГ обсудили проект Положения о Совете руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций СНГ. Предполагается, что этот орган займётся изучением правового регулирования деятельности телерадиокомпаний, охраны авторских и смежных прав, технической оснащенности и творческого процесса.