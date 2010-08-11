Индия заинтересована принять участие в приватизации «Беларуськалия»

Это азиатское государство – крупнейший импортер калийных удобрений. За два последних года «Беларуськалий» поставит 900 тысяч тонн «соленого золота» на берега Индийского океана.

Первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко получил приглашение на конференцию по энергетике, которая пройдет в Индии в октябре. Вполне возможно, что в ходе этого визита и обсудят возможности присутствия индийского капитала в отечественном флагмане горнодобывающей промышленности.

Рамеш Чандер, чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия в Республике Беларусь:

– Нам представилась возможность развивать сотрудничество в этой сфере. Не так давно было объявлено о приватизации «Беларуськалия». Официально хотел бы заявить о заинтересованности Индии в этом процессе.