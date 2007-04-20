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Индия предоставит грант белорусскому парку высоких технологий

20 апреля 2007 13:51
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В настоящий момент специалисты готовят межправительственное соглашение, по которому Беларусь получит обучающие программы и высокотехнологичное оборудование.

Индийские специалисты работают на информационном поле уже около 20 лет. Их опыт поможет белорусским разработчикам выйти на международный рынок.

"В настоящий момент мы прорабатываем вопрос о создании совместной Академии информационных технологий вместе с Индией. В этом смысле для нас кажется достаточно интересным предложение, которое поступило в администрацию парка высоких технологий, - создать современные обучающие центры, которые будут готовить специалистов в соответствии с международными стандартами", - заявил директор парка высоких технологий Валерий Цепкало.

# Экономика

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