Индивидуальным предпринимателям предложат налоговые "скидки"

В Беларуси планируется снизить налоговую нагрузку для индивидуальных предпринимателей. Налог от выручки для некоторых станет в полтора раза меньше. В настоящее время правительство готовит соответствующие поправки в Указ Президента №119. Налоговые "скидки" коснутся тех предпринимателей, которые занимаются розничной торговлей и сферой общественного питания. А также коммерческих организацией, в которых работают не более пяти человек с годовым доходом до 600 миллионов рублей.