Индийско-белорусский бизнес-форум откроется 11 сентября в Нью-Дели

Новости Беларуси. 11 сентября в Нью-Дели открывается Индийско-белорусский бизнес-форум. О своем участии заявили ведущие компании двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деловые круги намерены найти новые точки экономического роста. Сфер, где возможны выгодные контракты, немало. Промышленность, энергетика, информационные технологии, финансовый сектор.

Беларусь и Индия пока не могут похвастаться миллиардным товарооборотом. Хотя именно такие планы очертили на перспективу. Визит Александра Лукашенко в Нью-Дели, вполне вероятно, и станет ускоряющим фактором на пути к достижению масштабной цели. Тем более параллельно в индийской столице пройдет бизнес-форум. Нашим деловым кругам есть, что обсудить. Общих тем хватает. Взять, к примеру, фармацевтику. В настоящее время в стадии реализации на нашей территории три совместных проекта. Индийские дженерики в рекламе не нуждаются, технологии и мощности имеются. Беларусь же развивает отрасль, идет по пути импортозамещения и готова завоевывать новые рынки. В общем, интересы совпадают. А вот другой пример. Белорусско-индийский проект. Ресторан в Минске.

Бикаш Нахар, владелец индийского ресторана и магазина:

В Беларуси нет ни одного ресторана с чисто индийскими продуктами. Поэтому я его открыл, потому что Беларусь мне очень нравится. Это вторая страна. Я открыл, чтобы всем было очень удобно. Чтобы каждый мог прийти и покушать. Бикаш Нахар открыл его совсем недавно, в апреле этого года. Но это не первый его бизнес-опыт в Беларуси. Бикаш Нахар:

Магазин я открыл в 2006 году, где я продаю все товары из Индии. Прямые поставки. Приправа, рис, все вещи.

Торговля между странами может быть гораздо интенсивнее нынешних показателей, признаются партнеры. Основа нашего экспорта в Индию – калийные удобрения. Но мы предлагаем развивать кооперацию. Собирать там белорусские тракторы, автобусы, сельхозтехнику, оптические приборы. Рынок огромный. Крупнейшая страна Южной Азии. Да что говорить, второе место по численности населения и седьмое по территории в мире. А экономика этой страны третья по объему ВВП. Вслед за американской и китайской.