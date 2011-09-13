Прямой эфир

Индийский частный сектор идеально подходит для инвестиций в белорусские предприятия

13 сентября 2011 05:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
К такому выводу пришли эксперты на переговорах в Минске.

Индийские бизнесмены находятся с визитом в Беларуси.  Стороны изучают возможность сотрудничества в таких секторах, как энергетика, строительство, машиностроение, телекоммуникационная индустрия, текстиль и фармацевтика.

Белорусский интерес – индийские противораковые лекарственные средства. Гостей же привлекают  инновационные разработки белорусских  ученых. Эти вопросы будут обсуждать в Государственном комитете по науке и технологиям, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Белорусская сторона также высказала заинтересованность в создании совместно с индийскими партнерами логистических центров на нашей территории, совместных сельхозпредприятий, а также в строительстве энергоисточников на различных видах топлива.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
12 сентября 2011 17:06

Сбербанк России выделит ОАО «Беларуськалий» $1 млрд кредита

12 сентября 2011 16:37

Крупнейшая польская компания по изготовлению сухих строительных смесей открыла производство в Гродно

12 сентября 2011 12:19

В Беларуси минимальная заработная плата за август 2011 года индексируется на 51,4%