Индийский частный сектор идеально подходит для инвестиций в белорусские предприятия

К такому выводу пришли эксперты на переговорах в Минске.

Индийские бизнесмены находятся с визитом в Беларуси. Стороны изучают возможность сотрудничества в таких секторах, как энергетика, строительство, машиностроение, телекоммуникационная индустрия, текстиль и фармацевтика.

Белорусский интерес – индийские противораковые лекарственные средства. Гостей же привлекают инновационные разработки белорусских ученых. Эти вопросы будут обсуждать в Государственном комитете по науке и технологиям, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Белорусская сторона также высказала заинтересованность в создании совместно с индийскими партнерами логистических центров на нашей территории, совместных сельхозпредприятий, а также в строительстве энергоисточников на различных видах топлива.