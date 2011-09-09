Индекс цен на продовольственные товары в августе 2011 по сравнению с декабрем 2010

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в августе по сравнению с июлем 2011 года составил 108,9%, с декабрем 2010-го - 153,6%. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.Индекс цен производителей промышленной продукции в августе по сравнению с июлем 2011 года составил 106%, в том числе на инвестиционные товары - 107,5%, промежуточные товары - 104,7%, потребительские товары - 107,9%.



Индекс цен на продовольственные товары в августе по сравнению с июлем текущего года составил 109,7%, с декабрем 2010-го - 155,3%.



Индекс цен на непродовольственные товары в августе по сравнению с июлем нынешнего года составил 110,8%, с декабрем 2010-го - 168,6%.



Индекс цен и тарифов на платные услуги в августе по сравнению с июлем 2011 года составил 103,5%, с декабрем 2010-го - 127,4%.