Импорт табачных сырья и изделий в Беларуси будет осуществлять государство

Соответствующий декрет накануне подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Отныне импортировать табачное сырье смогут только производители готовой продукции - "Гродненская табачная фабрика "Неман" и ООО "Табак-инвест", а изделия из него - предприятие "Беларусьторг". Заключенные ранее внешнеторговые договоры на импорт сигарет смогут выполняться до окончания срока их действия, но не позднее 1 января 2008 года. С целью обеспечения прозрачности оборота табачного сырья на территории Беларуси запрещены его оптовая продажа и покупка, за исключением организаций, реализующих исключительное право государства на импорт.