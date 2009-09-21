Имидж государства с продуманной аграрной политикой

Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что будет реформировать свой аграрный сектор на белорусский лад.

АПК в Беларуси уже давно возведен в ранг национальных приоритетов и национальных программ. К примеру, Нацпрограмма возрождения и развития села – это уже классика жанра и образец для подражания.

- Если Украина захочет, то в течение пяти лет она сможет восстановить свое сельское хозяйство. Если будет желание, чтобы Беларусь подключилась к этому процессу, мы поможем, - сказал Президент во время поездки в Кобрин.

Дошло почти до абсурда: бывшая житница всего Советского Союза Украина сегодня фактически превратилась в потребителя той продукции, которую ранее она поставляла на мировые рынки. По данным опроса «Прогноз урожая основных сельхозкультур в 2010 году», некоторые сельхозпроизводители этой страны отказались от сева озимых культур. Основная причина - недостаток денежных средств на проведение посевной кампании из-за ограниченного доступа к банковским кредитам.

Лицом к сельскому хозяйству призвал повернуться Уго Чавес. Боливарианский лидер на днях встретился со своим Кабинетом министров и призвал губернаторов активнее совершенствовать производственную базу. Он предложил, в частности, создавать колхозы для подъема сельскохозпроизводства.

- Колхозы были созданы в советские времена, и в настоящее время продолжают успешно работать в Беларуси, которую я недавно посетил, - подчеркнул Уго Чавес.



Казахстан считает сельское хозяйство одним из наиболее перспективных направлений взаимодействия с Беларусью.

- Надо учиться тому, чего достигла Беларусь в области переработки молочной и мясной продукции, дорожного строительства, - отметил председатель казахстанской части Межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Владимир Божко.

Сегодня, имея 10% пашни всего мира и 50% чернозема, Россия выступает в роли импортера и почти половину продуктов завозит из-за границы. А за последние 15 лет с её карты исчезло около 18 тысяч сел и деревень. По доброму завидуют белорусам российские аграрии: по последним оценкам Минсельхоза Российской Федерации, недобор зерна там из-за засухи достигнет 11 миллионов тонн.



На этом фоне белорусы спокойно, по зернышку, собрали свой 9-миллионный каравай. Прибавив тем самым ещё с десяток баллов к имиджу государства с продуманной аграрной политикой.