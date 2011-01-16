Илькер Гердан: После принятия Директивы №4 частная собственность в Беларуси будет развиваться свободно

Директива №4 за первые две недели после подписания не один и не два раза стала сенсацией среди бизнесменов. Документ, который ждали, и документ, который сразу начал работать. Список преимуществ, которые этот нормативный акт дает тем, кто занимается своим — частным — делом очень длинный.

Предприниматели:

Это очень большая помощь для бизнеса.

Большая надежда.

Шаг в правильную сторону.

Фактически это революция.

Самостоятельно вести свой корабль в свободное плавание — мечта не только моряков, но и предпринимателей. Свобода от административных якорей и бюрократического балласта — именно так можно обрисовать основные векторы директивы №4. В этой общей направленности можно сравнить с Великой хартией вольностей, принятой в Англии в XIII веке. Ведь если английский средневековые бароны получили освобождение от чиновничьего гнета и гарантию безопасности владений, то белорусский бизнес вполне может рассчитывать на минимум административных процедур и свободное регулирование рынка труда и ценообразования, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Предприниматель Петр Ермаков совсем не похож на английского барона. Да и средневековую Хартию вольностей наизусть явно не знает. Тем не менее, из курса истории он вынес полезные уроки.

Петр Ермаков, предприниматель:

Единственное, что я знаю — у английских купцов была действительно свободная торговля. И очень бы хотелось, чтобы такая же торговля была и у наших купцов-предпринимателей.

Подобную свободу Петр понимает, как беспрепятственное развитие бизнеса. Наверное, именно поэтому первым документом, который он распечатал в новом году, стала 4-я директива.

Петр занимается торговлей уже почти два года. За это время он не сталкивался с различными санкциями. Но упрощение административной ответственности все равно воспринимает с радостью.

Петр Ермаков, предприниматель:

У добросовестного приобретателя не могут конфисковать имущество. Опять же за административные нарушения у нас не будут ничего конфисковывать. Это огромный плюс, огромный скачок вперед.

Сергей Солодовников, доктор экономических наук:

Бизнесмен должен заниматься бизнесом, а не подачей кучи бумаг разным чиновникам, которые по существу в ряде случаев его не контролируют.

А это уже мнение доктора экономических наук. Сергей Солодовников трезво оценивает бизнес-климат в стране и рассматривает 4-ю директиву как хороший рецепт от многих болезней. В частности, снижение документооборота и упрощение бухгалтерской отчетности, по его мнению, высвободят время и средства для развития.

Виталий Белоус — неоднократный чемпион Беларуси по бодибилдингу. Сегодня он содержит собственный фитнес-центр. Он называет бюрократию самой неподъемной тяжестью на свете. Как и любой бизнесмен, важнейшими считает вопросы аренды. Возможность выкупа здания, обещанная директивой, — для него как манна небесная, особенно с учетом того, что деньги, потраченные на модернизацию, пойдут в зачет будущих выплат.

Виталий Белоус, владелец фитнес-центра:

Когда вкладываешь большие деньги в обустройство объекта, а потом срок аренды истекает и тебе говорят: «Ребята, извините, подвиньтесь» или увеличивают стоимость — это не есть хорошо.

Петр же смотрит на новые возможности глубже. Он уже давно хочет расширить бизнес. Сегодня у него небольшой магазинчик в Заславле. И если раньше он мечтал перебраться в Минск, то с учетом директивы твердо решил: выкупит здание и будет развиваться здесь. Ведь собственное помещение позволит получить дополнительные ресурсы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Петр Ермаков, предприниматель:

Здесь очень доброжелательные люди, очень интересный город. Здесь интересно работать и развиваться. Мне эта директива может помочь тем, что, выкупив помещение, я смогу взять кредит на развитие бизнеса под залог помещения с гораздо меньшим процентом. А это уже АТЭП-5 — одно из первых госпредприятий, проданных иностранному инвестору. 80 автомобилей, порядка двух сотен работников и широчайшая география грузоперевозок. По сути, это бесперебойный поставщик валюты в страну, хотя в прошлом и у этой компании были имущественные вопросы.

Даниэль Крутцинна, член Наблюдательного совета транспортной компании:

Была проблема с оценкой госимущества, которое находилось на территории предприятия. Обнаружились некоторые здания, не отмеченные при первой инвентаризации. В связи с этим мы вступили в переговоры с Государственным комитетом по имуществу.

Гарантии собственности и необратимость приватизации всегда были основными для иностранного бизнеса. И хотя у этой компании сейчас все гладко, бизнесмены считают принятие 4-й директивы хорошим стимулом для еще более активного вложения инвестиций.

Даниэль Крутцинна:

Директиву №4 мы очень ждали, поскольку с ней усилится позиция иностранного инвестора, позиция его имущества. И государство не сможет просто взять и вернуться в это предприятие.

Ну а Петр вновь рассуждает о свободе. А именно о свободной конкуренции, при которой цены будет регулировать рынок, а не административный ресурс.

Петр Ермаков, предприниматель:

В сфере продуктов питания большинство цен регламентируется государством. Согласно директиве, большинство этих наценок будет действительно отменено. И это очень важный аспект, который позволяет развивать бизнес.

Свободное ценообразование и свобода оплаты труда, возможность гибкого применения тарифной сетки — очевидные плюсы для иностранного бизнеса, который очень хорошо понимает, как повысить мотивацию.

Даниэль Крутцинна:

Мы уже сталкивались с ситуациями, когда исключительных сотрудников хотели вознаградить по бонусной системе, а нынешнее законодательство было не очень гибким.

А вот Виталий больше всего рад возможности свободного обращения денег. И то, что теперь необязательно будет регулярно сдавать выручку в банк, по его мнению — весомый аргумент.

Виталий Белоус, владелец фитнес-центра:

Государство сказало: «Ты предприниматель. Деньги у тебя пробиты по кассе — ты можешь их сдать не сегодня, завтра или когда будет время». Деньги-то пробиты. В любом случае я их принесу в банк. В любом случае я заплачу с них налоги.

Сокращение налоговой нагрузки — тема не новая, и этим уже не удивишь. Хотя Сергей Солодовников и здесь находит свежую струю.

Сергей Солодовников, доктор экономических наук:

При расчете рейтинга инвестиционной привлекательности страны учитывалось количество часов, которые бухгалтер, как правило, малого предприятия проводит за составлением отчетности. Сокращение налогов сразу повышает рейтинг страны. Это будет способствовать привлечению дополнительных ресурсов в нашу экономику. Зарубежные инвесторы будут рассматривать ее как еще более эффективную.

Илькер Гердан — турецкий бизнесмен очень широкого профиля. Он и трейдер на бирже, и владелец салона сотовой связи. Но, в основном, он помогает турецким предпринимателям открыть собственное дело на белорусской земле. Это как раз тот человек, который ответственен за привлечение новых инвесторов.

Илькер Гердан, соучредитель ООО «Белорусско-турецкая ассоциация бизнесменов»:

Когда я прочитал эту директиву, то понял, что в Беларуси наступило время, когда частная собственность будет свободно действовать и развиваться.

И, как доказательство, первый успех в новом году.

Илькер Гердан:

Есть турецкий инвестор, который хочет открыть здесь карьер и бетонный узел. Почти два года они думали, стоит это делать или нет. Когда же услышали, что с 1 января вступают в силу улучшения и изменения, они решились и уже с 1 марта начнут свою деятельность. Это новые рабочие места и приблизительно 2 млн евро инвестиций.

И хотя Илькер пока считает 4-ю директиву только декларацией о намерениях, он уверен, что их осуществление не за горами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Илькер Гердан:

Я называю директиву очень большой надеждой и уверен, что она принесет свое, и в Беларуси будет расцветать бизнес. И в самом ближайшем будущем мы все это увидим своими глазами.