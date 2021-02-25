Игорь Сергеенко на встрече с работниками «Могилёвлифтмаша»: поставлена задача – реализовывать инвестиционные проекты

В восточном регионе 25 февраля подвели итоги 2020 года и обозначили новые точки роста в сельском хозяйстве, социальной сфере и промышленности.

Новости Беларуси. Конструктивная беседа вместо лекции и совместное решение актуальных проблем. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко встретился с работниками «Могилевлифтмаша», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокая производственная планка поставлена и флагманскому предприятию. Промышленный гигант должен и дальше успешно конкурировать на мировом рынке и, самое главное, стать драйвером развития региона.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента:

В программе социально-экономического развития и в решениях материалов Всебелорусского собрания особое место уделяется региональной политике. Поставлена задача – реализовывать в каждом районном центре, находить и реализовывать инвестиционные проекты, которые помогали бы, становились бы драйверами экономического роста того или иного региона.

Развитие сети местных дорог – у нас все серьезные автомобильные трассы, связывающие областные центры с Минском, построены, поэтому акцент будет смещен именно на дороги областного значения, то есть непосредственно работа в регионах, в районах.