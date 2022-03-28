Игорь Брыло: российские рубли для расчётов, с учётом того, что основной наш рынок – это РФ, нас вполне удовлетворили бы

Новости Беларуси. Как инициаторы санкций оказываются заложниками своих решений? Какие сферы экономики в Беларуси нуждаются в защите? Чем государство может ответить на давление? Тему меняющегося порядка в мире в прямом эфире ток-шоу «По существу» обсудили представители правительства, топ-менеджеры предприятий и экономические эксперты. Алена Сырова, СТВ:

Сейчас очень много говорят о том, что сложно представить, сколько к осени будет стоить продовольствие, то же зерно. Понятное дело, Беларусь экспортирует довольно много, но расчеты мы в какой валюте ведем и планируем ли корректировать как-то (от доллара отказываться в пользу тех же юаней, с россиянами – в российских рублях)?