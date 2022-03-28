Игорь Брыло: российские рубли для расчётов, с учётом того, что основной наш рынок – это РФ, нас вполне удовлетворили бы

Новости Беларуси. Как инициаторы санкций оказываются заложниками своих решений? Какие сферы экономики в Беларуси нуждаются в защите? Чем государство может ответить на давление? Тему меняющегося порядка в мире в прямом эфире ток-шоу «По существу» обсудили представители правительства, топ-менеджеры предприятий и экономические эксперты.
Алена Сырова, СТВ:
Сейчас очень много говорят о том, что сложно представить, сколько к осени будет стоить продовольствие, то же зерно. Понятное дело, Беларусь экспортирует довольно много, но расчеты мы в какой валюте ведем и планируем ли корректировать как-то (от доллара отказываться в пользу тех же юаней, с россиянами – в российских рублях)?
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Конечно, нам очень удобен расчет в российских рублях. И мы сейчас думаем и с другими странами на постсоветском пространстве, потому что в Казахстане расчет еще в долларах, и нам очень сложно балансировать этот ценовой фактор из-за разницы. Почему? Потому что можно вроде бы приобрести якобы для Казахстана продукцию, которая перетечет в Россию или, наоборот, из других стран. А так российские рубли с учетом того, что основной наш рынок – это Российская Федерация, я думаю, нас вполне удовлетворили бы.
Алена Сырова:
Наверное, все-таки нельзя замыкаться на одной валюте, правильно?
Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор:
Абсолютно правильно. Были переговоры, и индусы с Россией договорились: и в российских рублях, и в рупиях. Почему нельзя? Нормальный расчет. И там даже был такой договор, что, если чего-то не будет хватать, добавят юанями. Не надо говорить: «Мы додавим Европу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Уже стали говорить о цифровом руане.
Ирина Новикова:
А он будет. Цифровые валюты появятся, мы уже близки к этому. Но дело в том, что если мы говорим с Европой, когда мы говорим: «Додавим». Не надо так ставить вопрос.
Кирилл Казаков:
Мы журналисты, нам положено так.
Ирина Новикова:
Но нужно договариваться, сказать: «Хорошо, вы не можете сразу – 50 на 50. 50 – евро, 50 – рубли». Как-то нужно искать какие-то компромиссы.
Кирилл Казаков:
Когда Запад взял и заморозил российские золотовалютные активы, он не ставил вопрос. Они просто взяли и заморозили.
Ирина Новикова:
Аккуратно Россия ответила: «Наши долги возьмите в этих активах». Нужно культурно работать, интеллигентно.
Алена Сырова:
В конечном счете мы приходим к тому, что меня как потребителя, который приходим в магазин, вообще глубоко не волнует, за какие деньги были куплены товары: за доллары, за евро, за юани, за франки.
Кирилл Казаков:
Главное, чтобы за белорусские рубли я мог их купить. У меня были белорусские рубли и были товары.
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