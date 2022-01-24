Игорь Брыло об экспорте на фоне санкций: «Цифры для нас рекордные за всю историю нашей суверенной Беларуси»

Новости Беларуси. Разъяснительная кампания по проекту поправок к Конституции продолжается уже более двух месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Формат диалоговых площадок, встречи прямо на рабочих местах. В том числе на сельхозпредприятия приглашают ярких политологов, кто смог бы ответить на популярные вопросы простым языком. 24 января обсуждение Основного закона прошло в Министерстве сельского хозяйства.

Несмотря на санкционное давление, в Министерстве говорят о рекордных цифрах экспорта. Основная задача сейчас, по словам Игоря Брыло, наполнить внутренний рынок, а также экспортировать нашу продукцию и получить валютную выручку.

Воскресенский: «Люди возмущены санкционной риторикой со стороны Запада, которая не дает им развиваться» – читайте здесь .

Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Экспортные цифры для нас рекордные за всю историю нашей суверенной Беларуси. По итогам 11 месяцев уже есть выверенная цифра. Это 6 миллиардов 30 миллионов долларов. Это практически более 800 миллионов долларов прибавка. Основная наша цифра, которая мелькает впереди, это 7 миллиардов долларов. Мы сами для себя ее ставили на уровень 2025 года, когда формировали программу аграрного бизнеса, но получается так, что мы на несколько лет раньше ее должны выполнить.

Измененная Конституция будет представлена на голосование. Как говорят специалисты, референдум – это точка отсчета, возможность укрепить суверенитет страны.