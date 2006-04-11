Идет подготовка к посевной

Хозяйствам Беларуси выделен бюджетный заем на сумму, эквивалентную 20 млн. долларов для приобретения горючего для весеннего сева.Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. На выделенные средства сельхозорганизации закупят 40 тысяч тонн дизельного топлива. Это позволит значительно ускорить весенне-полевые работы. Горючее распределят облисполкомы. При этом будет учитываться своевременность расчетов за выделенное ранее топливо, а также количество сельхозугодий и объем валового производства сельхозпродукции в прошлом году. Вернуть заемные средства хозяйства должны до 31 марта 2007 года.