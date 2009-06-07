И.Бамбиза: Никакой молочной «торговой войны» у Беларуси с Россией нет (ВИДЕО)

Вице-премьер Беларуси Иван Бамбиза прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения со ссылкой на главного санитарного врача России.

Он пояснил, что российским законодательством введен регламент на поставку молочной продукции, который предусматривает новые правила изготовления продукции и поставки ее в торговую сеть, в том числе есть разделение на натуральную и восстановленную продукцию.

- В связи с тем, что 12 декабря был введен этот регламент, необходимо было привести свои документы в соответствие с ним, чтобы поставлять продукцию в Россию, - отметил вице-премьер.



До этого действовали разрешительные документы, санитарно-эпидемиологические свидетельства на конкретные виды продукции, которую белорусские предприятия поставляли в Россию. Всего было выдано около 1500 таких разрешений.

- И теперь мы должны были их переоформить, просто зарегистрировать в Российской Федерации свидетельства, выданные нашими службами, - пояснил вице-премьер. Для этого был выделен определенный отрезок времени, все белорусские предприятия включились в работу, и по всем видам продукции, которая поставляется и планируется для поставок в Россию в 2009 году, оформили документы и получили подтверждения в Роспотребнадзоре. Были выданы санитарные свидетельства на право поставки почти на всю продукцию, которая экспортируется в Россию.



Вместе с тем по определенным товарам такие разрешения получены не были. Это объясняется тем, что ряд предприятий приняли решение больше не производить определенные виды продукции или не планируют их поставки в Россию, либо на отдельных из них ведется модернизация, либо производство приостановлено вовсе. Поэтому отдельные компании не предоставили соответствующие документы.



- Фактически то решение, которое было принято Роспотребнадзором, принято по тем разрешениям, которые были выданы ранее и срок действия которых уже истек. Это действительно документы, которые признаны недействительными. Но на этих предприятиях имеются документы, разрешающие поставки других видов продукции, - сказал Иван Бамбиза.



- Таким образом, запрета как такового нет. Речь идет о признании недействительными ранее выданных документов, - подчеркнул он.



В связи с этим вице-премьер Беларуси рекомендовал отдельным российским политологам, которые включились в комментарии по этому вопросу, не обострять ситуацию. Он добавил, что есть обычная рутинная работа между соответствующими службами и субъектами хозяйствования по оформлению документов по установленному в Российской Федерации порядке.



В то же время Иван Бамбиза констатировал, что сегодня еще не все белорусские предприятия получили разрешительные документы, они подготовили обращение, направили его в Роспотребнадзор. То есть это те предприятия, которые действительно проморгали сроки.

- Мы разберемся в этой ситуации», - заверил вице-премьер, предположив, что, возможно, эти организации решили поставлять в Россию другой ассортимент продукции или посчитали, что поставки не являются актуальными. Возможно, они сделали выбор в пользу более «доходного» ассортимента. Однако, по мнению Ивана Бамбизы, предприятиям разумно было бы получить соответствующие разрешительные документы на все виды продукции, так как со временем цены на внешних рынках могут измениться.



По словам заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Беларуси Валентины Качан, аналогичные разрешительные документы не получены и по 20% продукции, производимой в Российской Федерации, 40% продукции из стран Балтии. Поэтому говорить только о белорусских предприятиях в этой связи некорректно.



- Та белорусская продукция, которая поставляется в Россию, практически вся прошла перерегистрацию. А названные 600 видов продукции - это «мертвая» продукция, которая практически не экспортируется в Россию», - подчеркнула Валентина Качан.

Напомним, сегодня СМИ распространили информацию о том, что Россия запретила ввозить и продавать белорусские молочные продукты.

Под запрет попали молоко, творог, кефир, ряженка, сметана, сыр, йогурты, глазированные сырки, мороженое и другие продукты, сливочное масло, сухое молоко. Запрет на поставки коснулся известных в России производителей: ОАО «Савушкин продукт», СП «Санта Бремор» и ОАО «Молоко». По словам главного санитарного врача России, такое решение связано с тем, что в декабре прошлого года в России ввели новый технический регламент на молочную продукцию, и Беларусь его, якобы, не выполняет.