«И, самое главное, какова обстановка в трудовых коллективах?»: директора заводов ответили на вопросы Президента

Новости Беларуси. Ситуацию в промышленности 6 марта обсудили у главы государства. Этот сектор оказался наиболее подвержен внешним неблагоприятным факторам. Встреча прошла с участием директоров крупных заводов. Предприятия Минпрома занимают пятую часть всего промышленного производства в стране, более половины продукции отправляют на экспорт. В последнее время они серьезно отстают.

Президент поручил исключить всякую кабинетную волокиту в работе и быстро принимать решения.

Совещания по вопросам экономики уже стали регулярными. Это помогает оперативно решать возникающие проблемы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В этом году я от правительства не требую, чтобы был прорыв обеспечен, «дикий» был прирост продукции и так далее. Просто и понятно было сказано: не ухудшить ситуацию. Тем не менее, по итогам января ситуация не улучшилась.

Здесь присутствуют ведущие директора крупнейших предприятий, наши «генералы». Хотелось бы услышать, они как думают работать, что конкретно принимается на местах для обеспечения нормальной работы. И, самое главное, какова обстановка в трудовых коллективах.

Еще раз подчеркиваю: рассуждения о том, как тяжело и что вы будете делать послезавтра, здесь абсолютно не нужны. И чтобы я вас не останавливал, вы даже об этом не говорите. Мне нужен конкретный результат. Задание было такое, произведено было столько, куда продали, сколько поступило денег. А о наращивании дебиторской задолженности я вас предупредил.

О состоянии дел в отрасли доложил профильный министр Виталий Вовк. Глава Минпрома констатировал, что ситуация непростая. Есть дебиторская задолженность: деньги за проданный товар пока не дошли до предприятий от покупателей.

Президент напомнил о необходимости снижать издержки при производстве. Промышленники должны приложить максимум усилий, чтобы разгрузить склады.

Важным остается вопрос расширения рынков сбыта.

Госконтроль предложил ужесточить требования к качеству выпускаемых товаров.

В Минпроме рассказали, что начата большая работа по поддержке экспорта. Рассчитывают, что использование различных финансовых инструментов, например, таких как рассрочка, позволит улучшить дела в промышленном секторе к концу года.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

Главная задача перед предприятиями: сохранение профессионализма, коллектива, основных компетенций коллектива, чтобы предприятие могло дальше развиваться, производить новую продукцию. Отдельно хочу остановиться на качестве - это большой бич сегодня. Есть различия с основными конкурентами. Но тем не менее в Минпроме эти проблемы мы знаем и знаем, как их решить.

Завершается первый квартал 2015 года и Президент поручил изучить, какая ситуация складывается в экономике Беларуси по итогам трех месяцев.