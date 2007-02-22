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И овцы целы, и волки сыты

22 февраля 2007 10:20
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Как защитить права собственности горожан, не нанеся при этом ущерба генеральному плану застройки столицы?Спорные вопросы предоставления земельных участков частным лицам, разрешения строительства мансард и выведения квартир из жилищного фонда обсуждали 22 февраля на заседании Мингорисполкома. Было отмечено, что зачастую минчане злоупотребляют правом собственности и подают на утверждение проектную документацию на строительство в частном секторе многоквартирного дома. В таких случаях мэрия вынуждена искать компромисс.
# Экономика

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