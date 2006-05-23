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...И налоги виртуальные

23 мая 2006 13:37
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<Налоговики> взяли под контроль виртуальный бизнес. Сотрудники Министерства по налогам и сборам проинспектировали уже несколько десятков интернет-магазинов, преимущественно в Минске и столичном регионе. Результаты малоутешительны. Нарушения, связанные с неуплатой налогов с прибыли, есть практически у всех владельцев виртуальных магазинов. Из 40 проведенных контрольных закупок, нарушения выявлены в 35 случаях. Изъято товаров на сумму более 17 миллионов рублей, двадцать два должностных лица привлечены к ответственности.
# Экономика

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