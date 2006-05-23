...И налоги виртуальные

<Налоговики> взяли под контроль виртуальный бизнес. Сотрудники Министерства по налогам и сборам проинспектировали уже несколько десятков интернет-магазинов, преимущественно в Минске и столичном регионе. Результаты малоутешительны. Нарушения, связанные с неуплатой налогов с прибыли, есть практически у всех владельцев виртуальных магазинов. Из 40 проведенных контрольных закупок, нарушения выявлены в 35 случаях. Изъято товаров на сумму более 17 миллионов рублей, двадцать два должностных лица привлечены к ответственности.