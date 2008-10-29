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Храните деньги в банках и не менее чем в трёх валютах

29 октября 2008 18:48
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Такие советы дают экономисты. Как не оказаться с пустым кошельком в условиях финансового кризиса?

Мировой финансовый кризис всё больше будоражит сердца не  только экономистов и бизнесменов, но и простых граждан. Многие бросились в обменники, скупая валюту и по стране поползли  слухи,  что купить евро и доллары скоро станет невозможно.

Недоуменный взгляд  был сегодня у многих. Не везде  купить валютой можно было больше сотни. При чём это были пункты различных банков, как частных, так и государственных.  Виной всему, говорят в Нацбанке – неоправданный ажиотаж. Люди бросились скупать евро и доллары, толком и не думая о последствиях.

В период финансовой неустойчивости самая большая ошибка пытаться резко поменять валюту сбережений. Нацбанк призывает не делать поспешных выводов. Так, в  декабре 2006-го  и в начале 2007-го  все покупали доллары, курс которого потом резко упал.  С мая и летом этого года все бросились покупать дорогой евро - теперь мы видим его значительное снижение по отношению к американской валюте.

Мнение большинства экономистов – сбережения нужно хранить не под подушкой, а  в банках. К слову, ставки по депозитам  в белорусских рублях сейчас высоки необычайно. К тому же в  истории  суверенной Беларуси не было ещё ни одного случая, чтобы вкладчик потерял свои сбережения.  Другое дело кредиты – нужно взвесить все «За» и «Против».

Как кризис повлияет на экономику – точно сказать не может пока ни один аналитик.  А пока над ситуацией рассуждают  лучшие умы мира,  народ пытается сделать свой правильный выбор по сбережению кошелька. И к единому мнению, похоже, пока не может придти. 

# Экономика

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