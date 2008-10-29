Храните деньги в банках и не менее чем в трёх валютах

Такие советы дают экономисты. Как не оказаться с пустым кошельком в условиях финансового кризиса?

Мировой финансовый кризис всё больше будоражит сердца не только экономистов и бизнесменов, но и простых граждан. Многие бросились в обменники, скупая валюту и по стране поползли слухи, что купить евро и доллары скоро станет невозможно.

Недоуменный взгляд был сегодня у многих. Не везде купить валютой можно было больше сотни. При чём это были пункты различных банков, как частных, так и государственных. Виной всему, говорят в Нацбанке – неоправданный ажиотаж. Люди бросились скупать евро и доллары, толком и не думая о последствиях.

В период финансовой неустойчивости самая большая ошибка пытаться резко поменять валюту сбережений. Нацбанк призывает не делать поспешных выводов. Так, в декабре 2006-го и в начале 2007-го все покупали доллары, курс которого потом резко упал. С мая и летом этого года все бросились покупать дорогой евро - теперь мы видим его значительное снижение по отношению к американской валюте.

Мнение большинства экономистов – сбережения нужно хранить не под подушкой, а в банках. К слову, ставки по депозитам в белорусских рублях сейчас высоки необычайно. К тому же в истории суверенной Беларуси не было ещё ни одного случая, чтобы вкладчик потерял свои сбережения. Другое дело кредиты – нужно взвесить все «За» и «Против».

Как кризис повлияет на экономику – точно сказать не может пока ни один аналитик. А пока над ситуацией рассуждают лучшие умы мира, народ пытается сделать свой правильный выбор по сбережению кошелька. И к единому мнению, похоже, пока не может придти.

