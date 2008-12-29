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Хранить деньги в белорусских банках считают выгодным большинство жителей Беларуси

29 декабря 2008 08:49
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Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведённого аналитическим центром «ЭКООМ». Как показало исследование, почти 82% респондентов уверены, что вклады в белорусских банках – выгодное вложение денег. Кроме того, более 75% опрошенных высказали мнение, что хранение денег в виде вкладов в отечественных банках — это надёжный способ вложения капитала. Отметим, опрос проводился в ноябре этого года на территории всей страны. В нём приняли участие полторы тысячи человек в возрасте от 18 лет.
# Экономика

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