Хранить деньги в белорусских банках считают выгодным большинство жителей Беларуси

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведённого аналитическим центром «ЭКООМ». Как показало исследование, почти 82% респондентов уверены, что вклады в белорусских банках – выгодное вложение денег. Кроме того, более 75% опрошенных высказали мнение, что хранение денег в виде вкладов в отечественных банках — это надёжный способ вложения капитала. Отметим, опрос проводился в ноябре этого года на территории всей страны. В нём приняли участие полторы тысячи человек в возрасте от 18 лет.