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Хозяйственный суд Минска начал публиковать списки неплатежеспособных партнеров

01 апреля 2008 10:45
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Теперь на сайте суда можно узнать, какие предприятия не справляются со своими долгами. Такие меры предпринимаются, в первую очередь, в интересах кредиторов, которые смогут до заключения сделки узнать об уровне платежеспособности потенциального партнера или клиента. Списки делятся на три группы. В первую попадают те, с кого уже невозможно получить деньги, во вторую - предприятия с неоплаченным долгом в течение нескольких месяцев. В третью - должники, погасившие все свои задолженности.
# Экономика

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