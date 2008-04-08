Хозяйствам Беларуси необходимо ускорить темпы работ по подготовке почвы к севу

Так считают в Минсельхозпроде. К сегодняшнему дню в хозяйствах республики посеяна пятая часть запланированных площадей яровых культур. Лидирует Брестская область - здесь показатель более 30%. Несмотря на дожди, каждый день прибавляет в среднем по 2% посевных площадей. Однако, ежедневные темпы необходимо повысить до 5%, тем более, что уже в ближайшие дни синоптики обещают до 17-20 градусов тепла. По расчетам специалистов, сев зерновых должен быть завершен не позднее 20 апреля, а всех остальных яровых культур - до 1 мая.