Хозяйства Витебской области выполнили госзаказ

На элеваторы и хлебоприемные пункты хозяйствами Витебской области поставлено более 150 тысяч тонн зерновых культур.

Это второй регион после Минской области, который успешно справился с установленным заданием и продолжает сверхплановую поставку зерна. В этом году Витебщина обошла общепринятых лидеров жнива, южные районы страны, по выполнению госзаказа по продаже зерна государству. Хлеборобы области поставили на элеваторы 125 тысяч тонн хлеба.

Такого высокого урожая удалось добиться благодаря соблюдению технологии возделывания зерновых культур и обновлению сортов хлеба. Придерживались хлеборобы и сроков посадки зерна. Мощная и обновлённая техника, организационно-кадровая работа и труд жнецов сделали урожай таким, какой он есть.

Жниво-2007 для сельхозпредприятия "Ольговское" уже завершено. Показатели устраивают. 55 центнеров с гектара более чем солидная урожайность. А из восьми экипажей комбайнеров шесть тысячников и один двухтысячник. Что касается области в целом, то рубеж в 1 миллион тонн зерна хлеборобы планируют преодолеть, если не подведёт погода, уже через два дня.

