Хозяйства Витебской и Могилевской областей приступили к севу озимых зерновых

Ближайшие три недели — самое оптимальное время для посадки. К слову, в Северном регионе к севу подготовили уже почти треть всех площадей. Если при уборке зерновых Витебщина обычно в конце списка, то к посеву озимых приступила раньше всех. Этому способствует климатическая зона, в которой расположен регион.



Сейчас, когда ночи стали более прохладными и идут дожди, складываются самые благоприятные условия для сева озимых. А вот аграриев такая погода не совсем радует. Говорят, теряют драгоценное время.



Чашникский район на Витебщине — лидер в нынешней уборочной и посевной. Здесь уже убран последний колос с полей, и четверть озимых уже в земле. Убирали и сеяли одновременно. Недостатка в минеральных удобрениях и горючем аграрии не испытывали, поэтому на урожай будущего года возлагают большие надежды.



Завершить все посевные работы в Чашникском районе планируют уже через 2 недели. В целом же аграрии Витебщины окончить сев рассчитывают к 20-му сентября.