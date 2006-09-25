Хозяйства страны полностью выполнили план по продаже зерна государству

На элеваторы и хлебоприемные пункты поступило один миллион шестьсот тысяч тонн зерна. Продовольственная безопасность страны обеспечена. Выполнение госзаказа гарантирует полную загрузку перерабатывающих предприятий в течение года, обеспечение жителей страны в достаточном количестве мукой и крупой.С госзаказом справились все регионы, за исключением Гродненской области. Хозяйства этого региона поставили 94% к заданию, сейчас там продолжают работать. Между тем, продолжается и сдача зерна государству, несмотря на то, что госзаказ уже выполнен.