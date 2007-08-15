Хозяйства просчитывают намолот и определяют комбайнеров-рекордсменов

Все рекорды по сбору зерна может побить агрокомбинат "Ждановичи". Лидер прошлого года, в этом планку не опускал.

Последний рывок перед финишем. Еще два-три дня и на полях собирать будет нечего. Сейчас комбайнеры бороздят на проблемных участках. Однако основная техника уже отдыхает. От агрокомбината "Ждановичи" вместо десяти машин на хлебные просторы вышли только два экипажа.

Михаил Саладуха - третий в республике, зато первый в районе и в области. Каждый год - призовые у него в кармане. С рассвета до заката от зернышка к зернышку. К "горячему" хлебному месяцу себя подготовил психологически, железного коня - физически.

Агрокомбинат - лидер прошлого года по валовому сбору зерна. У них же комбайнер - рекордсмен - Александр Волосевич. Отметка в 3060 тонн зерна уже побита, им же. Новый рекорд приближается к 3,5 тысячам. Работать еще несколько суток, но в хозяйствах уже прогнозируют намолот.

