Прямой эфир

Хозяйства просчитывают намолот и определяют комбайнеров-рекордсменов

15 августа 2007 18:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Все рекорды по сбору зерна может побить агрокомбинат "Ждановичи". Лидер прошлого года, в этом планку не опускал.

Последний рывок перед финишем. Еще два-три дня и на полях собирать будет нечего. Сейчас комбайнеры бороздят на проблемных участках. Однако основная техника уже отдыхает. От агрокомбината "Ждановичи" вместо десяти машин на хлебные просторы вышли только два экипажа. 

Михаил Саладуха - третий в республике, зато первый в районе и в области. Каждый год - призовые у него в кармане. С рассвета до заката от зернышка к зернышку. К "горячему" хлебному месяцу себя подготовил психологически, железного коня - физически.

Агрокомбинат - лидер прошлого года по валовому сбору зерна. У них же комбайнер - рекордсмен - Александр Волосевич. Отметка в 3060 тонн зерна  уже побита, им же. Новый рекорд приближается к 3,5 тысячам. Работать еще несколько суток, но в хозяйствах уже прогнозируют намолот. 

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
15 августа 2007 14:46

Белорусское молоко будет пить вся Европа

15 августа 2007 08:05

Хозяйства Беларуси уверенно приближаются к поставленной цели

14 августа 2007 16:38

В Беларуси необходимо строить крупные торгово-логистические центры