Хозяйства Могилевской области принимают эстафету в посевной

Хозяйства Беларуси посеяли яровые и зернобобовые культуры на площади 85 тысяч гектаров - почти 8% к плану. В Брестской области засеяно около 18,5% площадей, в Гомельский регион уже перешагнул эту отметку. В этих регионах и самые высокие темпы сева за день. В посевную уже включились все регионы республики. В Гродненской области засеяно более 6% площадей, в Минской - почти 5,5%. Приступают к севу хозяйства Могилевской области. Сельхозорганизации Витебской области уже готовят почву, приступают к севу ранних зерновых. В нынешнем году полевые работы начались на три недели раньше, чем в прошлом.