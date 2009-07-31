Хозяйства Гомельской области приступили к сдаче зерна в счёт госзаказа

Хлеборобы региона уже поставили на приемные пункты почти 14 тысяч тонн – в основном ржи. Сдают по плану и маслосемена рапса, валовой сбор которых в этом году превысил 100 тысяч тонн. Пятую часть их уже отправили на переработку. По прогнозам специалистов, валовой сбор зерна в Гомельской области в нынешнем году превысит миллион сто тысяч тонн. Правда, аграрии опасаются, что сильные ливни последней недели могут повлиять на качество урожая.