Хозяйства Гомельской области первыми в Беларуси завершили сев зерновых

Яровых - 42% и это тоже самый высокий показатель в республике. В целом зерновые яровые культуры (без кукурузы) заняли две трети площадей к плану. Приближаются к финишу Брестская и Гродненская области. В хозяйствах Витебской сев ведется медленнее, чем в других регионах, из-за тяжелых почв и мокрой после дождей пашни. За минувший день, самые высокие темпы сева были в Минской и Гродненской областях - 4,5%. К концу текущей недели сев зерновых, за исключением севера республики, в стране будет завершен.