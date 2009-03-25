Хозяйства еще не полностью готовы к посевной

Оказалось, техника в строю - на 96%. Часть машин не прошла еще испытаний на площадках, некоторые на ремонте. Особое внимание — сохранности в минеральных удобрений. Складских помещений недостаточно, поэтому часть удобрений - под открытым небом. Серьёзно стоит вопрос с топливом. В Витебской и Могилевской областях его запасы только на 2-3 дня работы, в Брестской — на 14.
В этом году аграриям рекомендовано активнее использовать биотопливо. Оно поможет сэкономить затраты на 10-15%. Расходы на нынешнюю посевную сопоставимы с прошлогодними – это порядка 2 триллионов 400 миллиардов рублей. Холодная погода задерживает массовый сев зерновых до начала апреля, поэтому сроки ее будут максимально сокращены – до 10-12 дней.
- Не во всех регионах, в частности, в Минской и Брестской областях подобраны механизаторы для работы в две смены, - сообщил телеканалу СТВ заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Василий Павловский. - Мы ставим задачу, чтобы все 3000 энергонасыщенных тракторов работали в две смены. Действительно, если все они будут работать в две смены, за 10-12 дней мы вложимся в проведение весенне-полевых работ.