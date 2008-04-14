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Хозяйства Беларуси завершают сев зерновых

14 апреля 2008 11:48
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В лидерах - Гомельская область, где площадь ярового клина практически 100% к плану.

В Брестском регионе - 85%, в Гродненском - почти две трети,  в Минском - более половины, около трети площадей засеяно в Витебской области. Нынешняя посевная проходит в сложных погодных условиях: почти каждый день идут дожди, поэтому полевые работы ведутся выборочно.

В северной зоне сев идет труднее всего - здесь в основном тяжелые почвы и проходимость техники затруднена.  Хозяйства Беларуси также приступили к массовому севу сахарной свёклы, льна и  овощных культур. В конце апреля начнется посадка картофеля, а в южных регионах к ней приступят уже через неделю.

# Экономика

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