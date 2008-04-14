Хозяйства Беларуси завершают сев зерновых

В лидерах - Гомельская область, где площадь ярового клина практически 100% к плану.

В Брестском регионе - 85%, в Гродненском - почти две трети, в Минском - более половины, около трети площадей засеяно в Витебской области. Нынешняя посевная проходит в сложных погодных условиях: почти каждый день идут дожди, поэтому полевые работы ведутся выборочно.

В северной зоне сев идет труднее всего - здесь в основном тяжелые почвы и проходимость техники затруднена. Хозяйства Беларуси также приступили к массовому севу сахарной свёклы, льна и овощных культур. В конце апреля начнется посадка картофеля, а в южных регионах к ней приступят уже через неделю.

