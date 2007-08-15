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Хозяйства Беларуси уверенно приближаются к поставленной цели

15 августа 2007 08:05
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Достичь в нынешнем году не менее 7 миллионов тонн валового сбора зерна - реальная цифра.

На сегодняшний день на счету аграриев уже более 6 млн. 600 тысяч тонн хлеба, скошено 95,5% запланированных площадей. Уборка зерновых будет завершена на этой неделе, максимум к понедельнику, 20 августа.

На финишную прямую уже вышли хозяйства Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областей, где осталось убрать всего 2-3%. Интенсивные работы сейчас ведутся в хозяйствах Могилевской и Витебской областей. И именно отсюда планируют получить основной прирост валового сбора зерна, чтобы выйти на 7 млн.тонн.

Безусловные лидеры по намолоту зерна - по-прежнему хозяйства столичного региона. В отличие от прошлых лет на всем протяжении уборки сохранена стабильно высокая урожайность зерновых - в среднем более 30,5 ц/га.

# Экономика

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