Хозяйства Беларуси сегодня завершают первый укос трав

В Гродненской и Гомельской областях работы ведутся на последних гектарах.

В Витебской области осталось скосить около 6% и 4% в Могилевской. Второй укос трав начали уже хозяйства Минского и Брестского регионов.

В нынешнем году, по оценке специалистов, почти нет перерыва между первым и вторым укосом трав - этому способствуют погодные условия. В целом по республике заготовлено всех видов кормов свыше 2 млн.тонн кормовых единиц. Это 38% к запланированному. Самая высокая обеспеченность в хозяйствах Витебской области. А самый большой объем в Минской, где заготовлено уже 437 тыс.тонн кормовых единиц.

Тем временем, Минсельхозпрод обеспокоен низкими темпами поставок техники и строительства зерносушилок. Так, к середине июня в хозяйства отгружено всего 228 тракторов из тысячи запланированных, 950 зерно- и кормоуборочных комбайна из полутора тысяч обещанных. Пока еще не поставлено ни одного автомобиля МАЗ, хотя завод-изготовитель обещал отгрузить к началу уборки 700 таких машин.

Особое беспокойство специалистов вызывает невыполнение графика строительства фундаментов для зерноочистительно-сушильных комплексов. Так, в Брестской области построено только четыре из девяти, в Гомельской - пять из десяти. Только в Витебской и Гродненской областях справились с установленными графиками.

