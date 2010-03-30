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Хозяйства Беларуси приступили к выборочному севу яровых зерновых культур

30 марта 2010 06:46
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Вслед за Брестской областью на поля вышли аграрии ряда хозяйств Гомельщины и Минщины.

Массовый сев зерновых в регионе начнется в начале апреля, когда в работу включатся посевные экипажи центральных и северных регионов. Сейчас там еще на многих полях лежит снег.

Хозяйства Гомельщины к посевной закупили новую технику, в том числе более 100 энергонасыщенных тракторов «Беларус-3022». Кроме того, поступят 120 комбинированных агрегатов, десятки сеялок, погрузчиков и плугов. Решены вопросы с горючим. Качество посевного материала, отмечают аграрии, по сравнению с прошлым годом значительно выше.

# Экономика

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