Хозяйства Беларуси приступили к выборочному севу яровых зерновых культур

Вслед за Брестской областью на поля вышли аграрии ряда хозяйств Гомельщины и Минщины.

Массовый сев зерновых в регионе начнется в начале апреля, когда в работу включатся посевные экипажи центральных и северных регионов. Сейчас там еще на многих полях лежит снег.

Хозяйства Гомельщины к посевной закупили новую технику, в том числе более 100 энергонасыщенных тракторов «Беларус-3022». Кроме того, поступят 120 комбинированных агрегатов, десятки сеялок, погрузчиков и плугов. Решены вопросы с горючим. Качество посевного материала, отмечают аграрии, по сравнению с прошлым годом значительно выше.