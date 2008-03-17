Прямой эфир

Хозяйства Беларуси приступили к весенне-полевым работам

17 марта 2008 08:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Первыми сев ранних яровых начали в Брестской, Гомельской и отдельных районах Минской области. Сеют пока только овес, так как это хладоустойчивая ранняя культура. Учитывая прогнозы синоптиков о предстоящем похолодании, сев яровых пока не носит массового характера. Сейчас в хозяйствах повсюду готовят почву, проводят подкормку озимых зерновых, многолетних трав, сенокосов и пастбищ и протравливают семена.

По мнению специалистов, оптимальные сроки сева яровых зерновых культур наступят во второй декаде марта.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
17 марта 2008 08:58

Ремонт проезжей части на большой скорости

17 марта 2008 08:58

Летчики "Беллесавиа" - в помощь хлеборобам

14 марта 2008 14:49

Беларусь, Россия и Казахстан приняли проект плана действий по формированию Таможенного союза