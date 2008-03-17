Хозяйства Беларуси приступили к весенне-полевым работам

Первыми сев ранних яровых начали в Брестской, Гомельской и отдельных районах Минской области. Сеют пока только овес, так как это хладоустойчивая ранняя культура. Учитывая прогнозы синоптиков о предстоящем похолодании, сев яровых пока не носит массового характера. Сейчас в хозяйствах повсюду готовят почву, проводят подкормку озимых зерновых, многолетних трав, сенокосов и пастбищ и протравливают семена.



По мнению специалистов, оптимальные сроки сева яровых зерновых культур наступят во второй декаде марта.