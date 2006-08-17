Хозяйства Беларуси приступили к намолоту пятого миллиона

4 млн. 189 тысяч тонн зерна - таковы нынешние цифры. В работе задействован почти весь комбайновый парк - свыше двенадцати с половиной тысяч машин. Дневная выработка на комбайн увеличилась до шести гектар.

Лидер по валовому сбору зерна по-прежнему Минская область. Здесь собрано 1 миллион 140 тысяч тонн. На счету Гродненской области - 830 тысяч, Брестской - 665. Гомельская и Могилевская области превысили намолот в 500 тысяч тонн. К полумиллионному рубежу приближаются хозяйства Витебской области. Здесь собрано 471 тысяча тонн.

Всего в счет государственных республиканских нужд направлено 497 тысяч тонн зерна, в том числе 415 тысяч продовольственного. Госзаказ по продаже зерна государству в целом выполнен на 41,5%.

Тем временем в Ждановичах определились первые претенденты на участие в "Дажынках-2006". Александр Волосевич и Виталий Матейчик намолотили по 1.492 и 1.410 тонн зерна соответственно. Всего же в агрокомбинате планируют собрать около 30 тысяч тонн - на 7 тысяч больше, чем в прошлом году.

В хозяйстве разработаны и условия премирования хлеборобов: пять комбайнеров уже получили премии по 250 тысяч рублей. А победители соревнования между тремя группами комбайнеров по итогам уборочной получат основное вознаграждение. За первое место премия комбайнера - 500 тысяч рублей, его помощника - 400 тысяч. Водитель получит в этом случае - 300 тысяч рублей.

На помощь хлеборобам готовы прийти белорусские вузы, ПТУ и школы. Министерство образования подготовило письмо-рекомендацию к руководителям учреждений системы образования. Сейчас непосредственное участие в уборочной кампании принимают более 200 педагогов. Они работают на сельскохозяйственной технике - комбайнах и сушильных токах. Учащиеся также помогают в уборке урожая.