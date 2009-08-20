Хозяйства Беларуси преодолели семимиллионный рубеж намолота зерна

В прошлом году на этот день у аграриев было семь миллионов шестьсот тысяч. При этом нынешняя урожайность пшеницы, ржи и ячменя – выше.

Аграрии убрали 80% посевной площади. Но темпы жатвы сдерживают дожди. Во время вынужденного перерыва ведется регулировка комбайнов, сушится зерно на токах. С сегодняшнего дня погода должна улучшиться. А значит, комбайны снова выйдут в поля.

Свыше миллиона тонн хлеба собрали в республике четыре области – Минская, Гродненская, Брестская и Гомельская. Близки к этому показателю хлеборобы Могилёвщины. В Витебской области каравай весит 760 тысяч тонн. Хозяйства республики завершают уборку пивоваренного ячменя. Осталось всего 3% отведённой площади. Намолот – более 335-ти тысяч тонн. Треть сдана в счет госзаказа. На финише – сбор рапса. Намолочено около 750-ти тысяч тонн маслосемян рапса, гораздо больше, чем в прошлом году. Уборку зерновых аграрии планируют завершить к 25-му августа.