Хозяйства Беларуси намолотили первый миллион тонн зерна нового урожая

Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

К утру сегодняшнего дня сельхозорганизации страны намолотили 1 миллион 188 тысяч тонн зерна, в том числе за минувший день – 286 тысяч тонн.

По общему валу зерна лидируют хозяйства Брестской области, где с начала уборки намолочено 424 тыс.т. В Гомельской области этот показатель составил 282 тыс.т, в Гродненской – 234 тыс.т, Минской – 192 тыс.т. Сельхозорганизации Могилевской области намололи первые 30 тыс.т зерна, Витебской области – 23 тыс.т.

В целом по республике зерновые и зернобобовые (без кукурузы) скошены на 306 тыс.га, что составляет 13% уборочной площади. По темпам уборки лидируют хозяйства Брестской области, где скошено 29,9%. В Гомельской области убрано 23%, Гродненской – 14%, Минской – 7,9%, Могилевской – 2%. В Витебской области скошено пока 1,9% к плану.

На сегодня в среднем по стране с каждого гектара собирают по 38,89 ц, что на 3,49 ц больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Безусловными лидерами по урожайности являются хозяйства Гродненской области, где в среднем урожайность зерновых составляет почти 47 ц/га.

В Беларуси сформировалась благоприятная погода для уборки урожая, большинство хозяйств страны активизировали работу по укосу зерновых культур. В первую очередь убираются полеглые и высокоурожайные поля. Делается все возможное, чтобы собрать зерновые без потерь, передаёт корреспондент БЕЛТА.