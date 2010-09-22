Хозяйства Беларуси массово приступили к уборке сахарной свеклы

Традиционный лидер по возделыванию этой культуры – Гродненщина. Нынче здесь планируют собрать рекордный урожай – полтысячи центнеров с гектара.

Для аграриев сельхозпредприятия «Прогресс-Вертелишки» сахарная свекла – культура стратегическая. Урожайность сладкого корнеплода здесь самая высокая в республике – почти 700 центнеров с гектара. В этом году урожай обещает быть рекордным – порядка 40 тысяч тонн. А это почти 80 вагонов чистого сахара.

Богатый урожай свеклы нынче практически во всех хозяйствах региона. Сладкие корнеплоды на сахарный завод ежедневно доставляют несколько сотен машин. Еще часть сырья везут железнодорожными составами.

Чтобы максимально оптимизировать работу, на Скидельском сахарном комбинате разработали специальный график приема свеклы. В сутки ее здесь накапливается до 7 тысяч тонн. И уже к утру следующего дня вся свекла полностью перерабатывается. Качество свеклы – тоже отменное. Лаборатории проверяют почти каждый автомобиль. И ни разу корнеплоды не отправили обратно в хозяйство.

Сейчас Скидельский комбинат работает в две смены. Но даже при таком напряженном режиме переработать сахарную свеклу со всего Принеманья здесь не могут. Сырьевая зона предприятия всего шесть районов. Остальной урожай отправляют на другие предприятия Республики.

Сахара, полученного в регионе из выращенной свеклы, хватит не только для гродненцев. Часть сладкого песка уйдет на экспорт. А чтобы не один корнеплод не потерялся на полях –сроки уборки аграрии согласовали с возможностями перерабатывающих предприятий. Сколько собрали – столько и переработали. Кстати, полностью сладкий урожай в Принеманье планируют убрать в первых числах ноября.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, телекомпания СТВ, Гродненский район.