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Хозяйства Беларуси до 20 марта завершат подготовку сельхозтехники к посевной

04 марта 2008 08:47
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О том, как идет этот процесс, а также заготовка минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, пойдет разговор на заседании Президиума Совета Министров. Сейчас в хозяйствах заканчивается планирование полевых работ и технологических карт возделывания сельхозкультур, а также планов применения минеральных удобрений и химических средств защиты.

В райисполкомах, облисполкомах и Минсельхозпроде созданы оперативные штабы по организации посевной. В целом зерновые и зернобобовые займут в 2008 году более 2 миллионов 400 тысяч гектаров, что практически соответствует уровню прошлого года.
# Экономика

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