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«Хорошие результаты». Что ещё сказала Наталья Кочанова, посещая «Бабушкину крынку»?

08 сентября 2021 18:00
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Новости Беларуси. Рост объемов экспорта и расширение географии поставок продукции – именно так ответили белорусские предприятия на санкции европейских так называемых экономических партнеров в отношении нашей страны. Яркий пример – могилевский молочный холдинг «Бабушкина крынка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хорошие результаты». Что ещё сказала Наталья Кочанова, посещая «Бабушкину крынку»?-1

8 сентября предприятие в ходе рабочей поездки в Могилев посетила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. Почти половина производимой на заводе продукции продана за рубеж. Поставки увеличились почти на 120 %, в том числе в Китай, а инвестиции в собственное производство составили свыше 3,5 миллиона рублей.

У холдинга сейчас действует семь производственных площадок, в том числе в районных центрах, что особенно важно для развития малых городов. Об этом шла речь и во время встречи Натальи Кочановой с трудовым активом предприятия.

«Хорошие результаты». Что ещё сказала Наталья Кочанова, посещая «Бабушкину крынку»?-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сильные регионы это очень важно. Потому что это предприятие работает не только в Могилеве, но и имеет ряд филиалов во многих других районах Могилевской области. Это рабочие места, это заработная плата, опять же, это социальный пакет. Поэтому, конечно, хорошее предприятие, хорошие результаты в работе, те перспективы, которые намечены сегодня, и поставки на экспорт. Я думаю, это предприятие в дальнейшем будет развиваться еще более успешно.

«Хорошие результаты». Что ещё сказала Наталья Кочанова, посещая «Бабушкину крынку»?-7

Сегодня Наталья Кочанова во время рабочей поездки также встретилась с руководством Могилевского облисполкома и рассмотрела обращения граждан, поступившие в Совет Республики из Могилева.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Кочанова # Фотофакт

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