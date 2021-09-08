«Хорошие результаты». Что ещё сказала Наталья Кочанова, посещая «Бабушкину крынку»?

Новости Беларуси. Рост объемов экспорта и расширение географии поставок продукции – именно так ответили белорусские предприятия на санкции европейских так называемых экономических партнеров в отношении нашей страны. Яркий пример – могилевский молочный холдинг «Бабушкина крынка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 сентября предприятие в ходе рабочей поездки в Могилев посетила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. Почти половина производимой на заводе продукции продана за рубеж. Поставки увеличились почти на 120 %, в том числе в Китай, а инвестиции в собственное производство составили свыше 3,5 миллиона рублей.

У холдинга сейчас действует семь производственных площадок, в том числе в районных центрах, что особенно важно для развития малых городов. Об этом шла речь и во время встречи Натальи Кочановой с трудовым активом предприятия.