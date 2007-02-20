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Хорошие новости от "сладкого" производителя

20 февраля 2007 10:22
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Три золотые медали завоевала продукция кондитерской фабрики "Коммунарка" на Московской международной выставке. В форуме участвовало свыше двух тысяч предприятий и фирм из 60 стран мира. Специалисты высоко оценили качество продукции белорусской фабрики. Прошли переговоры с деловыми кругами Германии, Израиля, Монголии о расширении сотрудничества. Достигнуты договоренности о прямых поставках белорусской сладкой продукции на рынки Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Эстонии, Азербайджана и Армении.
# Экономика

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