Холодильники минчан пустовать не будут

Городской стабилизационный фонд укомплектован в полном объеме. Закладка картофеля и плодоовощной продукции в Минске завершена. Об этом сегодня в Мингорисполкоме журналистам сообщил первый заместитель начальника главного управления потребительского рынка Владимир Колтович.



Он так же отметил, что эти запасы позволят контролировать цены в столичной розничной сети. Ежемесячный рост стоимости продуктов составит не более 10-30 рублей. В необходимых объемах созданы запасы мяса, птицы и молочной продукции.



Кроме того, запасы шампанского уже превысили объемы прошлого года и проблем с обеспечением минчан этим напитком не будет. Сейчас на складах почти 60 тысяч бутылок. И цена на игристое вино в преддверии новогоднего ажиотажа повышаться не будет.