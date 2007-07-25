Хлеборобы страны спешат закончить уборку зерна

В Беларуси намолочено более 2 миллионов 700 тысяч тонн зерна. В среднем в день в хозяйствах убирают около 5%.

Самые высокие темпы уборки в Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях. Гомельская лидирует и по объему убранных площадей. Далее следуют хозяйства Гродненского, Брестского и Минского регионов.

Средняя урожайность по республике 29 центнеров с гектара. Ну, а самая высокая, к примеру, в Гродненской области - в СПК "Прогресс-Вертелишки" - 80 центнеров с гектара зерновых.

Задача перед хлеборобами страны - завершить работы до 10-12 августа в южных районах и не позднее 15 августа - в северных. Напомним, что в текущем году госзаказ по зерну - 1 миллион 100 тысяч тонн.

